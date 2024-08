112-blog | Supper weigert gered te worden • Vrouw 'betrapt' die op vluchtstrook borstvoeding gaf

08.30 uur

Een auto is vannacht in vlammen opgegaan bij de W.F. Hermansstraat in Haarlem. De brandweer trof daar rond 0.15 uur een brandende Audi aan. Ze konden niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte.

Haarlem wordt de afgelopen maanden geteisterd door autobranden. Vooral in Schalkwijk brandden veel voertuigen uit. In juli werd een 41-jarige Haarlemmer opgepakt op verdenking van brandstichting, maar hij overleed korte tijd later in de gevangenis.