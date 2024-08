Vaker incidenten in door autobranden getroffen buurt: "Ze gooien luiers en kokosnoten"

De autobranden bij de flats Standerdmolen en Tjasker ontstonden rond 2.15 uur. Vlak bij de auto's zijn flesjes aangetroffen waar mogelijk benzine in heeft gezeten. "Er hangt nog steeds een lucht in mijn huis. Het is echt vies", zegt een van de bewoners.

"Een beetje vreemd is het hier soms", vindt een andere bewoner. "Laatst had ik bijna een luier op mijn kop. Of een kokosnoot hebben we een keer bijna op ons kop gehad. Gooien ze van tien hoog naar beneden, dat vinden ze leuk die jongeren. Dan moet je net op tijd opzij springen. En eieren doen ze ook weleens."

Toch spreekt een andere bewoner wel van een 'leuke buurt'. "Er zitten ook hele leuke mensen in deze appartementen. En dit is gewoon heel extreem. Ik heb er niet eens woorden voor."