Coen en Hidde dupe van nieuwe huurwet: "Geen lagere huur, maar per 1 september op straat"

Transformatieperiode

In tegenstelling tot de vastgoedpartijen is Stichting !WOON, die opkomt voor de belangen van huurders, wel blij met de nieuwe Wet Betaalbare Huur. "De huurprijzen zijn de laatste jaren veel te hoog geworden, vooral voor mensen met middeninkomens. Dat is voor niemand leuk," zegt Gert-Jan Bakker. "Hoewel de wet nog nieuw is en het huuraanbod wellicht tijdelijk kleiner wordt, is het aanbod de afgelopen jaren juist gegroeid doordat veel koopwoningen in de verhuur zijn gezet."

Volgens Bakker zit de woningmarkt zich in een 'transformatieperiode'. Hij verwacht dat de huurprijzen en de beleggingswaarden over enkele jaren zullen dalen. "De vraag is echter of eigenaren van een woning van bijvoorbeeld 60 vierkante meter deze dan voor 1.000 euro per maand gaan verhuren. Maar de wet is pas kort geleden ingevoerd, waardoor er nog niet genoeg data beschikbaar is om harde conclusies te trekken."