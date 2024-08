Haarlem Jazz & More opent ondanks controverse rond hoofdorganisator

Cultuurcentrum de Pletterij en de Grote of Sint-Bavokerk doen dit jaar namelijk niet mee aan het festival. Ze vinden het ongepast medewerking te verlenen aan evenement waarvan de organisator (Martijn B.) verdachte is in een zedenzaak.

Ze menen dat de Haarlemse nachtclubeigenaar niet aan het roer van Jazz & More kan staan zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan. Ook zijn er posters die oproepen het festival te boycotten.

Horecagelegenheden gesloten na aantijgingen

B. wordt ervan verdacht een minderjarige te hebben aangezet tot het doen van seksuele handelingen. Hij is eigenaar van Shibuya, NIP en Club June in de Smedestraat. Deze horecagelegenheden zijn vorig jaar op last van burgemeester Jos Wienen gesloten en nog steeds niet open. ''Dat zegt toch wel wat'', aldus Arno Duivestein, directeur van de Pletterij.

Duivestein zegt zich te verbazen over de handelwijze van Martijn B., die volgens hem naar buiten toe deed voorkomen alsof hij zich uit het evenement had teruggetrokken. ''Maar toen we in maart werden benaderd om mee te doen, hebben we ons erover verbaasd dat hij nog steeds de touwtjes in handen bleek te hebben'', zegt Duivestein.

''Vreemd, dacht ik, dat hij er nog steeds bij betrokken is terwijl er een aanklacht tegen hem is. Ik heb hem laten weten dat wij niet meedoen. Ik realiseer me dat hij nog niet is veroordeeld, maar als verantwoordelijke moet hij een stap terug moet doen. Zolang hij in charge is, straalt het uit op het festival.''