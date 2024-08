Grootste zoutdam ter wereld bij IJmuiden nadert voltooiing: cruciale stap komende woensdag

Overlast

Volgens omgevingsmanager Rob Gordijn is het hijswerk dat aanstaande woensdag begint weliswaar spectaculair, maar zal het voor hinder zorgen. "Het is een hijsklus van formaat, maar ik verwacht dat de omgeving er geen last van zal hebben, hoogstens de vissen, die zullen misschien om een stukje beton heen moeten zwemmen, maar mensen hebben er geen last van" aldus Rob Gordijn. De werkzaamheden in het Binnenspuikanaal in IJmuiden beginnen woensdagmorgen en zullen een kleine week duren. Ze zijn online te volgen via de webcams van Rijkswaterstaat.

Als u het werk live wilt volgen kunt u het beste een mooi plekje zoeken aan de overkant van het Binnenspuikanaal.