Geen cash of nog maar één tasje vol: supermarkten zijn statiegeldproblemen zat

"Er zijn in de afgelopen tijd zes inleverpunten bijgekomen", aldus een woordvoerder. Het gaat dan om automaten op andere plekken dan supermarkten. Dit kunnen bijvoorbeeld ander soort winkels, scholen of stations zijn. "Het zijn er niet veel, en daar balen we van. We proberen het voor plekken zo makkelijk mogelijk te maken. Zo is de installatie en ophaalservice niet voor hun rekening. Het enige wat de locaties zelf moeten doen is de machine schoonhouden en zakken vullen om in te leveren.

Oplossing voor het grote probleem

Of dit soort 'kleine' eigen maatregelen gaan helpen is nog maar de vraag. De meeste mensen voor de winkel zien het niet als de structurele oplossing: "Nu verplaats je het probleem naar andere supermarkten", redeneert een klant hardop.

"Ik snap dat het vervelend is voor winkels, maar het is wel hun plicht", vertelt een dame die de maatregelen onzin vindt. "Wat wel helpt? Ja, dat is lastig. Er moeten gewoon meer punten komen en misschien moet er een systeem komen dat je die zakken in één keer in een bak kunt gooien, in plaats van één voor één."