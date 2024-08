Weerzien met AZ voor kersverse NEC'er Thomas Ouwejan uit Heiloo: "Hartstikke mooi"

De competitie is inmiddels één speelronde onderweg. Afgelopen weekend verloor NEC van FC Twente (1-2), en zaterdag gaan de Nijmegenaren op bezoek bij AZ. "Hartstikke mooi", geeft Ouwejan enthousiast aan. De Heilooër doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde vervolgens vierenhalf seizoen in de Alkmaarse hoofdmacht. "Afgelopen maandag was ik in Wijdewormer aan het kijken bij Jong AZ en daar spraken veel mensen mij erop aan. Verder kreeg ik de nodige berichtjes over de wedstrijd van aankomende zaterdag."

Niet wedstrijdfit

"Alleen weet ik nog niet of ik bij de selectie zit. Ik heb nu twee keer met de groep getraind en dat deed ik de afgelopen weken ook voor mezelf, maar ik ben nog niet wedstrijdfit. Uiteraard hoop ik dat ik er wel bij zit, alleen ben ik ook realistisch. Het duurt nog even voordat ik volledig fit ben."

Tekst loopt door onder de video (reportage van Ouwejan in zijn tijd bij Schalke 04).