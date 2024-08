Hoe ernstig is de inbraakgolf in het Gooi? Politie geeft antwoorden

Dadergroep

Al met al is er eigenlijk alleen in Bussum en Blaricum een duidelijkere stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. De politie denkt dat dit komt door een specifieke dadergroep. "We hebben een vermoedelijke dadergroep in beeld rondom de inbraken in Blaricum en omgeving. Daar zijn we op aan het rechercheren, maar we sluiten niet uit dat deze groep de enige is die actief is", aldus de woordvoerder.

Verder benadrukt de woordvoerder dat er inderdaad sprake is van een stijging, maar dat mensen zich daardoor niet veel meer zorgen hoeven te maken. "Het gaat gelukkig niet om tientallen meer dan vorig jaar. Natuurlijk is elke inbraak er één teveel, want het is voor bewoners ingrijpend om zoiets mee te maken."

Ook zegt de woordvoerder dat de politie ieder jaar rond de zomer extra oplettend is. "We zijn hier waakzaam op, en vragen buurtbewoners om dat ook te zijn. Zij kennen hun eigen buurt het beste. Dus als je iets niet vertrouwt of iets afwijkends zet, bel dan altijd de politie."

Tips

Maar wat kan je, volgens de politie, het beste doen om te voorkomen dat er bij jou ingebroken wordt? "We adviseren mensen altijd om ramen en deuren goed af te sluiten, ook als je maar eventjes weg bent. Zorg ervoor dat het huis een bewoonde indruk maakt, zodat het lijkt alsof iemand aanwezig is."

Ook is het verstandig om een lampje aan te laten en kostbare spullen niet in het zicht te leggen. "Verder kan je beter niet op openbare social media-kanalen delen dat je niet thuis bent. Zorg er ook voor dat er geen ladders, vuilcontainers of fietsen bij de woning staan; inbrekers kunnen hiermee naar binnen klimmen. En het allerbelangrijkste: bel altijd 112 bij een verdachte situatie."