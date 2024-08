Max (25) uit Oudkarspel wil sterkste man van Nederland worden

In de sportschool leert Max zijn trainingsmaat Guus Palmer kennen. "Er hing in onze sportschool een lijst met wie het meeste gewicht kon deadliften en zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen", vertelt Max.

Nu trainen ze al jaren samen en maken ze elkaar sterker. "Max heeft ontzettend veel talent", vertelt Guus. "Alles gaat hem erg makkelijk af." Helaas voor Guus liep hij een blessure op in aanloop naar de Sterkste Man van Nederland. Zelf deelnemen ging niet lukken, dus stond hij zijn compagnon bij als coach.

Olympische Spelen

Beide mannen zijn verliefd op hun sport. Tegenwoordig zien we ook op de Olympische Spelen geregeld nieuwe sporten, maar de mannen denken niet dat hun discipline ooit Olympisch zal worden. "Ik denk dat het niet geschikt is", vertelt Guus. "Bij een Olympische Sport moeten bijvoorbeeld alle omstandigheden om je te kwalificeren gelijk zijn. Maar het leuke is juist dat elke 'Strong Men' verschillend is. De ene keer trek je een vliegtuig en de andere keer een vrachtwagen."

Nu Max Gelder op zijn 25e derde is geworden heeft hij maar één doel: volgend jaar eerste worden. "De titel pakken, dat zou het allermooiste zijn dat er is", besluit hij.