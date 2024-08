Politie ontvangt meerdere tips over verkrachting in Hoorn, nog geen aanhouding

Nog geen aanhouding

De politie stelde, naast het gebruikelijke forensisch onderzoek en een signalement, ook een buurtonderzoek en passantenonderzoek in. Dat leverde één tip op. Nu, bijna anderhalve week later, meldt de politie meerdere tips te hebben ontvangen. "Die zijn onze rechercheurs nog deels aan het nalopen", aldus een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

Uitgesloten is dat het om dezelfde verdachte gaat als van het incident op 5 augustus als een minderjarige in het Wilhelminaplantsoen wordt geconfronteerd door een man die seksuele handelingen verricht. Drie dagen later pakt de politie de verdachte op.