Twee dronevliegers betrapt in De Baarsjes, bewoners vrezen dat misdrijf werd voorbereid

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat de mannen al eerder in de wijk waren gezien. In de buurt leeft het idee dat ze met de drone keken welke bewoners er thuis waren. Via Whatsapp hielden de bewoners elkaar op de hoogte. " Dankzij de 'buurtapp' is erger voorkomen", zegt een andere bewoner van de straat.

Verdachte omstandigheden

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat agenten in actie kwamen na een melding over verdachte omstandigheden. Dat gebeurde rond 10.15 uur. Er bleek volgens hem inderdaad met een drone gevlogen te zijn.

Of er inderdaad een misdrijf, zoals een inbraak of overval, voorbereid werd kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen. "Daar is het nog veel te vroeg voor. Voor hetzelfde geld waren het hobbyvliegers." Vliegen met een drone op die plek is vanwege de nabijheid van Schiphol hoe dan ook verboden.

Onderzoek

Er loopt inmiddels een onderzoek van de politie naar de bedoelingen van de aangehouden verdachten en agenten hebben 'verschillende goederen' in beslag genomen. Wat die goederen precies zijn, wil de woordvoerder vanwege het onderzoek nog niet zeggen.

Volgens buurtbewoners ging het om twee mannen in een auto met Hongaars kenteken. Dat kan de politiewoordvoerder nog niet bevestigen, maar hij bevestigt wel dat het inderdaad een auto met buitenlands kenteken was.

De twee verdachten zitten op dit moment nog vast.