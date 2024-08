Waardse ereburger Eugènie Herlaar overleden: eerste vrouw die journaal presenteerde

Herlaar werd op 10 november 1939 geboren in Curaçao en verhuisde op haar tiende naar Nederland. Na haar school kreeg zij haar eerste baan in de media bij de Wereldomroep, op 23-jarige leeftijd.

Eerste vrouwelijke presentator

Het Journaal was toen een mannenwereld. Eugènie Herlaar vond dat sommige onderwerpen net zo goed door een vrouw konden worden gelezen. In een dolle bui schreef ze daarom een brief aan het Journaal.

Tot haar eigen verbazing werd ze uitgenodigd voor een gesprek en mocht ze een cameratest doen. Ze werd aangenomen, mits het publiek haar goed keurde. En gelukkig mocht ze blijven en maakte de weg vrij voor meer vrouwen in de media.

Nadat ze stopte met haar werk als nieuwslezer begon Herlaar een logopediepraktijk. In 1979 verhuisde ze met haar gezin naar Heerhugowaard. Daar zette zich onder andere in voor cultuur in de regio en werd daar voor in 2004 benoemd tot ereburger van Heerhugowaard.

Bekijk hieronder het interview van NH Iconen met Eugènie Herlaar in 2018: