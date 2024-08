Opnieuw dreigt kledingbank dakloos te raken: 1.100 minima in het nauw

De Kledingbank is zelf hard op zoek naar een nieuwe ruimte. "We hebben ongeveer 300 tot 400 vierkante meter ruimte nodig, het liefst met een lage, maatschappelijke huur en een goede OV-verbinding, zodat we goed bereikbaar zijn", licht Tamara toe.

Maar omdat die plekken niet voor het oprapen liggen, kijken ze nu toch ook naar particuliere huurpanden die ze eigenlijk niet kunnen betalen. "Een commercieel pand in Heiloo, waar wij ons oog op hadden laten vallen, viel deze week toch nog af. Dus alle tips voor mogelijke ruimtes zijn van harte welkom."

75.000 euro nodig

De hoop is daarnaast dat mensen via crowdfunding financieel willen bijdragen aan de huur. "We hebben berekend dat we ongeveer 75.000 euro nodig hebben voor een ruimte met een marktconforme huurprijs. Met dat bedrag redden we het twee jaar en we gebruiken dan die tijd om verder te zoeken."

De kledingbank heeft zelf geen financiële buffer. "We zijn een stichting zonder winst oogmerk. Alleen tijdens verkoopdagen kunnen we iets van geld verdienen, maar dat is lang niet genoeg om een duur pand te kunnen betalen."

Met posters en flyers vraagt de kledingbank daarom de aandacht voor hun situatie en de inzamelingsactie. "We hopen bijvoorbeeld ook een plekje te krijgen op braderieën en markten de komende tijd, om mensen daar om hulp te vragen. Anders houdt het op", vreest Tamara.