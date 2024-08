Overvallers moeten brillenwinkel duizenden euro's schadevergoeding betalen

Brillenwinkels steeds vaker doelwit

Steeds vaker worden overvallen gepleegd op brillenwinkels. Dat ziet ook woordvoerder Bas de Nes van de Nederlandse Unie voor Optiek Bedrijven die eerder met NH in gesprek ging. Dat gaat -in tegenstelling tot deze overval- vaak gepaard met wapens en veel geweld. Nog geen twee weken geleden bekende een 22-jarige man uit Purmerend een rol te hebben gespeeld bij de gewelddadige overval van een Eyecare-vestiging aan de Van der Hooplaan in Amstelveen. Dat gebeurde in maart. De inhoudelijke behandeling van die zaak is op 24 september.

Een paar dagen na de overval op de Eyecare-vestiging werd een brillenwinkel in Landsmeer overvallen. De Nes drukt medewerkers die een overval meemaken op het hart om - net als deze eigenaresse - mee te werken. "En we adviseren onze leden om na sluitingstijd zoveel mogelijk kostbare monturen op te bergen in een kluis."