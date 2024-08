Na overleg met Ronald Koeman stopt Daley Blind bij Oranje

"Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken", laat Daley Blind weten op zijn sociale kanalen. "Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen trekken. Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel mooie momenten. Die koester ik."

In 2013 debuteerde de huidige speler van het Spaanse Girona voor Oranje in een wedstrijd tegen Italië (1-1). Als multifunctionele speler speelde hij op meerdere posities de jaren daarna. Alleen afgelopen EK in Duitsland kwam hij bijna niet in de plannen voor van bondscoach Ronald Koeman. Slechts een paar minuten tegen Roemenië in de kwartfinale, de overige duels bleef hij op de bank.





Tekst loopt door onder de X-post.