Gemeente Bloemendaal waarschuwt nieuwe eigenaar Camping Vogelenzang: 'Stop met bouwen'

De brief is overigens twee weken geleden al verzonden, maar is vandaag pas naar buiten gebracht in een bericht aan de gemeenteraad. De gemeente waarschuwt dat er geen enkel gebouw meer mag worden geplaatst, anders begint een handhavingstraject. Het is nog niet bekend wat die handhaving precies inhoudt.

Te laat met vergunningsaanvraag

De nieuwe eigenaar van de traditionele familiecamping is het bedrijf MarinaParken. Dat wil de camping omvormen tot een luxe vakantiepark, met 350 chalets. Het bedrijf ging ervan uit dat er geen bouwvergunning nodig is voor de bouw van de vakantiewoningen, maar daar denkt de gemeente inmiddels anders over.

MarinaParken had voor 25 juli een bouwvergunning moeten aanvragen, maar dat is niet gebeurd. De gemeente legt het huidige omgevingsplan nu zo uit dat er maximaal 1.600 vierkante meter van het terrein bebouwd mag worden zonder vergunning. Dat oppervlak is met de huidige gebouwen, waaronder zes vakantievilla's, al bereikt.

Handhavingstraject

De brief eindigt met de zin: "Wij wijzen u erop dat bij iedere nieuwe villa of ander nieuw gebouw dat zonder vergunning wordt geplaatst, wij een handhavingstraject starten." NH heeft de gemeente gevraagd wat die handhaving precies inhoudt. Een antwoord is nog niet binnen.

