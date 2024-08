Ajax heeft Steven Bergwijn terug tegen Panathinaikos; Jordan Henderson blijft captain

Het is onduidelijk hoe lang Bergwijn kan spelen en of hij aan de aftrap verschijnt. "Een paar dagen geleden trainde hij nog apart, maar het is een belangrijke speler. Het is een voordeel dat hij weer kan spelen, zeker in deze fase van de competitie." Het zou zomaar één van de laatste wedstrijden van de aanvaller kunnen zijn, want Bergwijn wordt in verband gebracht met een transfer naar Leicester City.

Ondanks de aanstaande rentree van Bergwijn zal hij niet de aanvoerder zijn tegen Panathinaikos. Hij was vorig jaar de captain. "Jordan Henderson is de aanvoerder, maar dat is nog in beton gebeiteld. Op dit moment hebben we vijf à zes aanvoerders."

Rasmussen

Tegenover de terugkeer van Bergwijn lijkt de rentree van Christian Rasmussen nog langer op zich te wachten. "Hij traint gedeeltelijk mee met het team. We gaan straks beslissen of hij er klaar voor is om donderdag te kunnen spelen."

De thuiswedstrijd van Ajax begint donderdag om 20.00 uur. De Amsterdammers verdedigen een voorsprong van 1-0 tegen Panathinaikos. Er staat een plek in de play-offs voor een Europa League-ticket op het spel.