'Goede vriend' Celina zet auto 'even' op haar naam, waarna ze rits verkeersboetes krijgt

Nooit de auto van een ander op jouw naam laten zetten. Dat heeft Celina (43) uit Den Helder het afgelopen jaar wel geleerd. Maar het was een harde les. En ze heeft nog steeds te dealen met de gevolgen.

Het begon allemaal zo onschuldig. Een goede vriend van haar, een dertiger die verblijft in de regio West-Friesland, had vorig jaar mei een auto nodig. Hij had op dat moment geen huis en ook geen identiteitskaart. Daarom kon hij de auto die hij had gekocht niet op zijn naam zetten.

Celina bood aan om hem tijdelijk op haar naam te zetten. "Ik had een beetje medelijden met hem omdat hij ook geen huis meer had en hij afhankelijk was van zijn werk en van een auto." Het zou maar voor even zijn: over een week zou hij de auto bijschrijven op zijn naam.

Bekeuringen

Maar dat gebeurde niet. En na een tijdje kwamen bij Celina bekeuringen op de mat vallen. Van onder andere te hard rijden, en tanken zonder te betalen. Het gaat bij elkaar om zo'n 3.000 euro. "Ik ga die bekeuringen niet betalen, want ik heb het niet gedaan", zegt Celina.

Het blijft niet bij bekeuringen: deze auto is ook betrokken bij drie ongelukken, waaronder één in oktober in Schagerbrug. Het doet Celina besluiten om aangifte te doen tegen de man. "Hij had geen autoverzekering, de apk was verlopen, meerdere boetes en aanrijdingen. Hij had overal maling aan. Ik heb hem meerdere kansen gegeven, maar ik moest wel aangifte doen."

Ten einde raad

Nadat ze in december bij de politie aangifte heeft gedaan, is de auto getraceerd. De wagen is inmiddels richting de sloop. Maar de onbetaalde boetes, en aanmaningen, zijn er nog steeds. Celina is ten einde raad. "De politie is het onderzoek gestopt helaas. Maar ik wil sowieso mensen waarschuwen. Ik realiseer me dat ik verantwoordelijk ben doordat ik hem heb geholpen. Maar ik wil gewoon dat hij gaat betalen. En uiteraard is hij nu geen vriend meer."

De politie kan en wil vanwege privacyredenen niet ingaan op deze zaak.