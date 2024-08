Hilversummer opgepakt voor gewapende overval op horlogebedrijf in Opmeer

De gewapende overval gebeurde maandagochtend rond 10.00 uur op een industrieterrein in Opmeer. Drie gewapende mannen met bivakmutsen stormen dan een bedrijf dat handelt in luxe horloges binnen. Met bedreigingen en geweld lukt het ze om met buit het pand te verlaten. Wat ze precies hebben buitgemaakt, kan de politie nog niet delen, maar ze hebben het over ‘persoonlijke goederen’. Binnen enkele minuten staan de overvallers buiten en laten ze een medewerker met een bloedende hoofdwond achter.

Buiten wacht een vierde verdachte in een grijze Volkswagen Golf met gestolen kentekenplaten. Het drietal stapt in en ze scheuren ervandoor. Op de Broerdijk in Midwoud, zo'n tien kilometer verderop, zette ze de auto in de brand en stappen in een witte Volkswagen Golf. De politie laat nu weten dat deze vluchtauto is aangetroffen en wordt onderzocht op sporen.

Meerdere aanhoudingen

De verdachte zit op dit moment nog vast ‘in beperkingen’, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De politie doet daarom verder geen mededelingen over de zaak.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie doet een dringende oproep aan getuigen, die iets verdachts hebben gezien rond het tijdstip van de overval of de brand, om zich te melden.