Loosdrecht aan het drinken geblazen: Glasbakken in Wijdemeren overvol

Dat de afvalcontainers nu overvol zitten, komt niet geheel als een verrassing.

Het afvalbedrijf GAD heeft in juli nog 12 bovengrondse glasbakken verwijderd. Volgens de gemeente waren de ondergrondse glascontainers groot genoeg om al het glas in te verzamelen. Bovendien zou de GAD hierdoor kosten besparen en milieubewuster bezig zijn omdat ze minder vaak met vrachtauto's door de wijken zouden rijden.

Nu blijkt dat het verwijderen van deze bovengrondse 12 glasbakken toch voor problemen heeft gezorgd. "We merken dat de nieuwe glasinzameling en het verwijderen van een aantal glasbakken zorgt voor onwenselijke situaties", schrijft de gemeente in een bericht op Facebook. Bij de containers in Nederhorst den Berg en Loosdrecht stonden de (met name) alcoholische drankflessen tot ver naast de afvalbakken.

Bewoners ergeren zich aan de situatie. Dat is ook te zien onder het bericht op Facebook. Zo schrijft een vrouw uit Nederhorst: "Er is dus een grote fout gemaakt door 12 glasbakken te verwijderen. Het is namelijk nu wel gebleken dat de paar overgebleven ondergrondse glascontainers niet voldoende capaciteit hebben." Zij pleit ervoor dat de oude bakken weer terugkomen.