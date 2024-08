Beschonken Heilooër zonder rijbewijs vandaag voor de rechter, ongeval kostte Ruud (45) het leven

Precies een week eerder in 2022 gaat het gruwelijk mis op De Helling in Sint Pancras. De destijds 31-jarige automobilist rijdt over de verbindingsweg tussen Alkmaar en Sint Pancras. Hij vliegt uit de bocht, schept een aantal fietsers en belandt ondersteboven in de sloot.

De 45-jarige Ruud Besseling komt onder de auto in de sloot terecht. Hij is er slecht aan toe en overlijdt even later in het ziekenhuis.

