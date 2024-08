Blauwalg gevonden in Haarlems zwemwater: borden bij Molenplas

Blauwalgen zijn bacteriën die in zoet water voorkomen. Sommige blauwalgen zijn giftig voor mensen. Ze veroorzaken huidproblemen en maag- en darmklachten bij mensen die blauwalg inslikken. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar.

Waarschuwingsborden

Afvalinzamelaar Spaarnelanden plaatst waarschuwingsborden bij open zwemwater waar blauwalg is geconstateerd. Het is verstandig niet het water in te gaan op plekken waar die borden staan. Op de site zwemwater.nl is te zien waar de waterkwaliteit goed genoeg is om veilig te zwemmen.

De gemeente Haarlem waarschuwde eerder ook al voor open water waar botulisme is gevonden. Bij de Schotersingel en Kloppersingel staan al een tijdje waarschuwingsborden. Botulisme ontstaat bij warm weer in stilstaand water. Vooral vissen en vogels worden er ziek door. De ziekte is erg besmettelijk en door contact met dode dieren kunnen mensen ook besmet raken.