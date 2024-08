Haarlemmermeer wil feest met olympiërs, maar alleen als synchroonzwemzussen erbij zijn

Het is nog niet in beton gegoten, maar de gemeente Haarlemmermeer werkt aan een huldiging van de Haarlemmermeerders die op de Olympische Spelen in Parijs een medaille hebben veroverd. De gemeente wil vooral de tweeling Noortje en Bregje de Brouwer in het zonnetje zetten, omdat de synchroonzwemzussen een historische prestatie hebben geleverd.