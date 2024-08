Zaans tuinbedrijf failliet: gedupeerden boos en duizenden euro's lichter

Even later is het zover. Kim neemt vrije dagen op om de aanleg van haar droomtuin te verwezenlijken. Maar vlak voor het zover is, krijgt ze een telefoontje met de mededeling dat ze toch niet komen. De tuinmannen geven aan dat het goed komt. Een week later ziet ze dat het bedrijf failliet is verklaard. Kim: "Het is een nachtmerrie."

Gedroomde tuin blijft zandvlakte

Ook Julia Reus uit Obdam gaat in zee met het bedrijf. Ze zag de video's op sociale media. Alles lijkt goed te zijn. "Het ging hartstikke vlot", vertelt Julia. Ze heeft samen met haar vader een overkapping gebouwd en wil mooie tegels hebben om de tuin af te maken. In de showroom kiest ze deze uit. Julia: "We moesten de helft aanbetalen, anders zouden we niet meegenomen worden in de planning." Bijna 3800 euro lichter loopt ze het bedrijf uit.

Ze krijgt een datum voor het aanleggen van de tuin, maar nooit een bevestiging. Dan begint de onzekerheid. Net als Kim ziet ze een paar weken later dat het bedrijf failliet is. Als Julia de mannen spreekt, krijgt ze 'twee slachtoffers' aan de lijn. "Wij staan met onze rug tegen de muur", krijgt Julia te horen. "Er kon geen sorry vanaf."

