Kun je nog ergens een huis kopen zonder te overbieden?

De woningmarkt raakt steeds verhitter. Afgelopen kwartaal werden in Noord-Holland ongeveer 73 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht, blijkt uit onderzoek van Huispedia. Amsterdam spant de kroon qua overbieden: daar werd gemiddeld 9,1 procent meer neergeteld voor een koopwoning dan de vraagprijs. Haarlem, Den Helder, Hoorn, Purmerend, Haarlemmermeer, Alkmaar, Zaanstad en Velsen zitten ook boven het landelijk gemiddelde van 4,1 procent.

Ondanks die flinke overbiedingen is het volgens makelaar Robert de Joode nog wel mogelijk om een huis te kopen zonder meer te betalen dan de vraagprijs. Hij is voor KRK Makelaars actief in Amsterdam, de Zaanstreek, Alkmaar en Heerhugowaard. Het ligt het er wel aan in welke prijsklasse je een huis zoekt. "Op dit moment zien we dat er op de starterswoningen en middenklassewoningen heel veel overboden wordt. Daar is het bijna niet meer mogelijk om zonder te overbieden tot een aankoop te komen. Ik denk dat tachtig procent van die woningen voor meer wordt verkocht dan de vraagprijs."

Meer dan een miljoen

De duurdere woningen gaan regelmatig nog wel weg voor de vraagprijs of daaronder, ziet hij. Maar dan moet je wel al diepe zakken hebben. "In Amsterdam gaat het dan om woningen van meer dan een miljoen en in Heerhugowaard en Alkmaar om woningen tussen 750.000 euro en een miljoen. Dat zijn de duurdere huizen die niet iets extra's hebben."

De Joode herkent het beeld dat mensen niet meer kijken naar of ze de prijs voor een woning wel willen betalen, maar alleen nog maar of ze het kunnen betalen. Daarom doen veel mensen ook stevige concessies, ziet de makelaar. "Jonge mensen kiezen vaak voor een kleinere woning dan ze zouden willen, omdat ze dat wel kunnen betalen. Terwijl ze misschien tien jaar geleden wel hun gedroomde woning hadden kunnen kopen."

