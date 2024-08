112-blog | Hilversummer (21) opgepakt voor gewapende overal • Vrouw zwaargewond na auto-ongeluk

10.09 uur

Afgelopen nacht zijn er op twee plekken in de stad in totaal vier auto's compleet uitgebrand. De eerste melding was rond 01.30 uur op Langswater in Amsterdam Nieuw-West. De brandweer was vrij snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. Gezien het tijdstip wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek