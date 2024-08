Plakkerige dagen voorbij: warmte maakt plaats voor bewolking

"Gistermiddag was het natuurlijk erg plakkerig", vertelt weerman Jan Visser vanochtend op NH Radio. "Vandaag is dat minder en later op de dag wordt de lucht een stuk droger."

Ook vielen er vanochtend al wat buien, met name in het noorden van de provincie. Volgens de weerman zal die bewolking ook de komende uren blijven hangen, met hier en daar een regenbui. "En dan kan het flink doorplenzen", aldus de weerman.

De temperatuur bereikt vandaag aan de kust zo'n 21 graden, elders in de provincie kan dit nog oplopen tot 25 graden. De warmte van de afgelopen dagen wordt niet meer gehaald, met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

De rest van de week

Morgen blijft het overdag droog met temperaturen tussen de 23 en 25 graden, maar in de avond neemt de bewolking toe en kan er vooral langs de kust weer regen vallen. Vrijdag houdt de regen aan met temperaturen van 22 tot 23 graden. Gelukkig ziet het weekend er beter uit, met droger weer en iets meer zonneschijn.