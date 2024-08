Binnen een uur vier auto's uitgebrand in Noord en Nieuw-West

De volgende melding waar de brandweer op af moest was om 02.15 uur in de Molenwijk in Noord. Daar gingen drie auto's in vlammen op. Bij de flats Standerdmolen en Tjasker waren harde knallen te horen en werden de hulpdiensten ingeschakeld. Toen de brandweer ter plaatse kwam stonden er drie auto's in brand.

Vlak bij de auto's zijn flesjes aangetroffen waar mogelijk benzine in heeft gezeten. Het lijkt erop dat de middelste auto aan de voorzijde in brand is gestoken en dat het vuur is overgeslagen naar de auto's die ernaast geparkeerd stonden.

De politie heeft een van de flesjes in beslag genomen voor verder onderzoek.