Vanaf morgen is de binnenring A10 tussen Durgerdam en de Watergraafsmeer afgesloten

Deze zomer krijgt de A10 aan de Oost/Noord-kant van de stad een opknapbeurt. Die begonnen op 20 juli en zorgde vooral in de eerste twee weken voor grote problemen voor het verkeer in en om de stad. Op veel dagen, en vooral tijdens de avondspits, was er sprake van een totaal verkeersinfarct. Automobilisten deden er uren over om van a naar b te komen. Naarmate de zomervakantie vorderde namen de files af.

Ook de werkzaamheden aan de binnenring zullen voor overlast zorgen, dit keer vooral in de ochtendspits is de verwachting. Deze werkzaamheden duren tot maandag 9 september. De zomervakantie in deze regio duurt tot 1 september.

Tijdens de werkzaamheden aan de binnenring is de op- en afrit S114 (IJburg/Zeeburg) richting Oost dicht. De verbindingsweg A8 naar de A10 Noord is ook afgesloten. De afrit S115 naar Durgerdam blijft open voor lokaal verkeer. De oprit daar is wel dicht.