Weer vernielingen op eilandjes Wormer- en Jisperveld: "Dit is al de zoveelste keer"

De eilandenbezitters hebben een Whatsappgroep waarin ze elkaar op de hoogte houden. Zo steunen ze elkaar ook een beetje. Als er mensen gepakt worden, zijn het jongeren. "Het gebeurt vaak in de vakantieperiode of in de weekenden."

Tims oproep aan ouders in Wormerland? "Let een beetje op ze. Maar het is lastig, je kan niet zien wat ze in het veld doen. Leer ze een beetje gezond verstand aan. Dan doe je dit niet."