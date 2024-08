GGD blijft ratten bestrijden in Zuidoost, ondanks noodkreet Dierplaagbeheersing

De problemen spelen zich volgens de Dierplaagbeheersing met name af op het Bijlmerplein. Er is daar al jaren sprake van een plaag, maar volgens de GGD-medewerkers wordt er maar weinig gedaan om de kern van het probleem aan te pakken.

Volgens de Dierplaagbeheersing wordt dat probleem veroorzaakt doordat de betonnen bakken waar afvalcontainers in horen geregeld leegstaan. Het zwerfafval dat mede daardoor ontstaat, wordt daarnaast niet opgeruimd. Ook zouden de containers die er wel staan niet altijd worden schoongemaakt.

'Met de pet gooien'

"Situaties die wij niet begrijpen", schrijft de teamleider in zijn brief. Volgens hem heeft het bestrijden van ratten op deze manier geen zin. "Dit is ook niet toegestaan door de wet, want die vereist (ook) de aanpak van de bron."

In de brief dreigt het GGD-team dus ook de bestrijding te stoppen als er niet snel iets gebeurt. "We helpen graag, maar niet als er met de pet naar gegooid wordt zoals ze dat nu doen."

'Extra inzet'

Daarmee wijzen de GGD-medewerkers naar het gemeentebestuur, waar wethouder Hester van Buren verantwoordelijke is voor afval en reiniging in de stad. Van Buren verzekert tegenover de NOS dat de GGD in niet zal stoppen met de rattenbestrijding. "Daar zal ik zeker een stokje voor steken."

De wethouder constateert zelf ook dat de ratten op dit moment 'vrij spel' hebben op het Bijlmerplein. Ze zegt nu 'extra in te zetten' op het probleem met gebrekkige containers.