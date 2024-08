Ajax treft landskampioen van Polen bij eventuele winst op Panathinaikos

Het Noorse FK Bodø/Glimt was met 4-1 te sterk voor Jagiellonia Bialystok en had de eerste ontmoeting in Polen ook al met 1-0 gewonnen.

Ajax verdedigt donderdag tegen Panathinaikos in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van 1-0 uit de eerste wedstrijd. De winnaars van de play-offs van de Europa League, kwalificeren zich voor het hoofdtoernooi.