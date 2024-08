Meer dan 50.000 euro opgehaald voor verwaarloosde hondjes

Al die extra dieren zorgen natuurlijk voor een boel extra kosten. Zeker omdat veel van de chihuahua’s gezondheidsproblemen hebben, omdat ze in slechte omstandigheden in een huurhuis in Culemborg leefden.

Zo waren hun nagels te lang, ze hadden wormen en door gebrek aan de juiste voeding hebben meerdere honden een slecht gebit. Ook zijn ze niet gewend aan mensen, waardoor ze erg bang kunnen zijn. Ook zijn sommige hondjes zwanger, vertelt Saskia Thijssen van het opvangcentrum van de Dierenbescherming. "Er zijn hier zelfs al puppy's geboren. Dus de teller loopt alleen maar op."

Een dierenarts heeft alle dieren inmiddels gechipt en gevaccineerd. Het herstel van de dieren kan nog een tijd in beslag nemen.

Nieuwe baasjes

De medewerkers van het opvangcentrum aan de Keesomstraat in Zandvoort hopen dat de hondjes op termijn nieuwe baasjes krijgen, maar dat kan nog even duren. Eerst moeten ze tot rust komen en weer gezond worden. "Zodra ze beschikbaar zijn voor adoptie, kun je ze vinden op de website ikzoekbaas.nl van de Dierenbescherming. Maar op dit moment zijn we ook heel blij met iedere donatie, want de kosten lopen natuurlijk enorm op", vertelt Thijssen.

De inzamelingsactie loopt nog steeds. Inmiddels zijn er al meer dan tweeduizend donaties binnengekomen.