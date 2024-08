Eerste baggeroperatie van de Amstel in 40 jaar levert 300 kuub afval als bijvangst op

Het is baggerbedrijf JP Schilder zelfs gelukt om de eigenaar van zo'n gezonken bootje op te sporen. "Die was al veertig jaar zijn bootje kwijt en dacht dat ie gestolen was", vertelt omgevingsmanager Caroline Schilder. Helaas voor de man was het bootje inmiddels wel zo vergaan dat ermee varen niet meer ging lukken.

Het baggerbedrijf voerde in opdracht van de provincie zo'n 66.000 kubieke meter slib dat verspreid over 27 kilometer in de Amstel lag af. Slib ontstaat doordat vaste deeltjes in het water op de bodem neerslaan als een soort klei. "Wij halen dat weg om de diepgang voor de recreatie- en beroepsvaart te borgen", legt Schilder uit. "Daarnaast heeft flora en fauna zo weer meer ruimte."

Diep genoeg voor beroepsvaart

Vooral die beroepsvaart kan in de problemen komen als slib zich ophoopt, omdat grote binnenvaartschepen meters diep in het water steken. Rivieren moeten daarom minstens 3,05 meter diep zijn en ook de Amstel is inmiddels weer zo diep. "Wij merken er eigenlijk niets van", vertelt Uithoornaar Rob Labordus, die met zijn plezierbootje langs vaart. "Mijn boot steekt maar 1,5 meter diep en zo diep was de vaargeul al."

Om de overlast voor de omgeving te beperken is het slib niet met vrachtwagens over de weg, maar met boten over het water afgevoerd. Die haalden het slib op en moesten vervolgens tien uur varen om het in een groot drijfdepot in het Overijsselse Kampen weer te dumpen. Het afval werd mee teruggenomen en naar een afvalverwerker in de omgeving gebracht.

Vertraging door brugstoringen

Door alle brugstoringen deze zomer verliep die lange reis niet altijd even soepel. "Die vallen bij warm weer weleens uit [...] en de schepen komen er nogal wat tegen. Dus dan moesten ze af en toe wachten." Onder andere de problemen met de Brug bij Ouderkerk zorgden voor vertraging. Toch is al het overtollige slib naar verwachting eind deze week afgevoerd.