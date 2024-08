SAV maakt plannen om 'supersterren' Lieke Klaver en Nadine Visser te huldigen

Op jonge leeftijd sloten Lieke Klaver (Enkhuizen) en Nadine Visser (Hoogkarspel) zich aan bij de Streker Atletiek Vereniging (SAV) in Grootebroek. Ondanks dat ze inmiddels trainen voor het Nederlandse estafetteteam in sportcentrum Papendal, blijven ze nog steeds trouwe leden van de vereniging. De SAV is enorm trots op de geweldige prestaties van 'hun' atletes en is daarom van plan om hen binnenkort te huldigen.