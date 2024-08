Geweld en agressie aan boord Corendon-vlucht naar Curaçao: "Dit nog nooit meegemaakt"

Een woordvoerder van Corendon bevestigt dat de dader van het eerste incident door de crew 'in bedwang is gehouden' en 'de kapitein de autoriteiten op Curaçao heeft ingelicht'. Na aankomst op Hato Airport is hij door de lokale politie is aangehouden. "Hij heeft van Corendon een vliegverbod voor vijf jaar gekregen."

Het opstootje met de man die zijn telefoon kwijt was, betitelt Corendon niet als incident. "Het was een woordenwisseling", benadrukt de woordvoerder. Hij ontkent dat de crew 'erop is gedoken'. "Er was geen vechtpartij, de veiligheid is nooit in het geding geweest."

Nog twee incidenten

Behalve deze twee confrontaties waren er tijdens de vlucht nog twee incidenten, waarvan één 'in de familiesfeer', laat de woordvoerder weten. Ook daarbij bleef het bij verbale agressie.

De aanleiding van een vierde incident was de openstaande rekening van een man 'die flink wat drankjes had besteld'. "Hij wilde eerst niet betalen", vertelt de Corendon-woordvoerder. "Hij had geen geld, maar uiteindelijk heeft hij een manier gevonden om te betalen. Misschien dacht hij dat de drankjes gratis waren, maar dat is bij Corendon niet zo."

Dat de gemoederen aan boord soms hoog oplopen 'is niet ongewoon', benadrukt hij. "Sommige mensen zijn nerveus, sommige mensen drinken wat meer."

Hoewel bij meerdere incidenten op de vlucht alcohol een rol heeft gespeeld, denkt de maatschappij er niet aan om aangeschoten of dronken passagiers bij de gate te weigeren. De mate van dronkenschap tijdens het boarden zegt namelijk niet direct iets over dronkenschap tijdens de vlucht. "En je kunt ook taxfree drank kopen op het vliegveld."