Charlotte Kool uit Kortenhoef verliest gele trui; landgenote Vollering slaat toe in tijdrit

Na haar twee eerdere spectaculaire ritzeges is Charlotte Kool haar gele trui kwijt geraakt in de Tour de France Femmes. Kool was vanmiddag in de tijdrit niet in staat om haar geringe voorsprong op de concurrentie te verdedigen. Demi Vollering, de topfavoriet voor de eindzege, ging er met de winst vandoor en is ook direct de nieuwe drager van het felbegeerde geel.