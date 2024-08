Nieuw leven voor puppy's uit asiel Zandvoort: ''We nemen met een gerust hart afscheid''

De puppy's zijn afkomstig uit een rijtjeshuis in Culemborg, waar ze werden verwaarloosd en uiteindelijk op last van de rechter bij de eigenaar zijn weggehaald. En dat is maar goed ook. Als ze er langer waren gebleven hadden ze het niet overleefd. Dankzij de goede zorgen en liefde van de medewerkers van het asiel gaat het nu veel beter met de hondjes. Christel Hendriks van het dierenasiel: "Ze zijn er een stuk beter aan toe dan twee weken geleden. We nemen met een gerust hart afscheid."

Nog nooit buiten geweest

Collega's uit het hele land rijden af en aan om de chihuahua's onder te brengen bij andere dierenasiels om zo de druk op de capaciteit te spreiden. Er blijven er zo'n zestig achter in Zandvoort. Daar zoeken Christel en haar collega's goede 'baasjes' voor. Christel waarschuwt: ''Mensen moeten zich wel realiseren waar ze aan beginnen. Het gaat om honden die nog nooit buiten zijn geweest en angstig zijn. Dus we zoeken mensen met tijd, geduld en vooral ervaring met kleine hondjes.''