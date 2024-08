Stroomstoring rondom station Hilversum opgelost, vertraging neemt af

Een woordvoerder van ProRail bevestigde dat een stroomstoring voor problemen zorgt rondom Hilversum. "We doen onderzoek om de stroomvoorziening te herstellen", vertelde de woordvoerder, die door de stroomstoring zelf ook moest omreizen. Het is nog niet duidelijk wat de stroomstoring heeft veroorzaakt.

Er zijn twee treinen gestrand door de stroomstoring. "Die zijn inmiddels binnengehaald, dus dat is fijn voor de passagiers", aldus de woordvoerder.

Drukte op perrons

Het was flink druk op station Hilversum door de storing, meldde een verslaggever van NH ter plaatse. "Het is een beetje chaos, want niks rijdt. Sommige mensen vertrekken ook al van het station. Die gaan wat anders proberen, denk ik."