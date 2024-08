Defensie pompt 40 miljoen euro in Marinemuseum voor grootse verbouwing

Het Ministerie van Defensie stelt 40 miljoen euro beschikbaar om daarmee het Marinemuseum in Den Helder groots te kunnen verbouwen. Wat de plannen precies inhouden, is nog niet bekend, al geeft Defensie wel aan dat 'de bestaande gebouwen de basis blijven voor de vernieuwing'. In 2026 start de bouw van het 'nieuwe' Marinemuseum.