Eén dag cel en taakstraf voor seksdate met minderjarige in Hoofddorp

De rechter kwam vanochtend tot de conclusie dat voor dat tweede vergrijp te weinig bewijs is. K. ontkent seks te hebben gehad met de tweede tiener, en verklaringen van verschillende mensen over wat er in de woning is gebeurd komen niet met elkaar overeen. Ook het verhaal dat het tweede meisje onder druk van een belastende video nog een keer met hem zou hebben afgesproken, kan volgens de rechtbank niet worden bewezen.

Dat de twee tieners minderjarig waren zou K. niet hebben geweten. Door hun 'goede Engels, duidelijke communicatie en verdere voorkomen' zou hij ervan zijn uitgegaan dat ze meerderjarig waren. Bij de eerdere zitting betuigde K. spijt, en zei hij in te zien dat wat hij had gedaan strafbaar is.

Eén dag cel

Uiteindelijk is K. alleen voor de ontucht met het eerste meisje door de rechter veroordeeld. Ook gaat de rechter niet mee in de strafeis van de Officier van Justitie, die anderhalf jaar cel verlangde. De spijtbetuiging van K. en de lage kans op herhaling zorgt ervoor dat de straf zich beperkt tot een dag gevangenisstraf, met daar bovenop 180 uur taakstraf. Ook had hij nog geen strafblad, wat de rechter heeft meegewogen.

Ook een door de slachtoffers geëiste schadevergoeding voor materiële en immateriële schade werd door de rechter aan de kant geschoven. Of K. of de Officier van Justitie in beroep gaan is dinsdagmiddag nog niet bekend.