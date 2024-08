Knotsgekke F1-actie: Paul ruimt als rennende coureur afval op in alle Zandvoortse straten

Inmiddels hebben heel wat Zandvoorters de 'schoonmaakcoureur' door hun straat zien rennen. "Afgelopen maandag waren de mensen een beetje chagrijnig, omdat ze lang in de file hadden gestaan. Maar nu zeggen ze allemaal 'goedemorgen' en maken we gezellig een praatje. Dan kan ik ze ook even uitleggen wat ik aan het doen ben."

Hij krijgt regelmatig opmerkingen vanaf de stoep. "De grappigste was dat mensen zich afvroegen of ik mijn motor soms kwijt was", lacht hij.