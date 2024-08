Dit is hoe drones en honden nu zoeken naar vermiste man (58) in duingebied Bergen

Het Nationaal Drone Team zoekt sinds zaterdag samen met de Internationale Reddingshondenbrigade naar de vermiste 58-jarige man in het duingebied in Bergen. De zoekomstandigheden vallen voor zowel de honden als drones niet mee. "Het is net alsof je de tropen in gaat door het weer", vertelt Pave Verbeek. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de teams te werk gaan om de man te vinden.