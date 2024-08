Nordin rent Dam tot Dam Loop voor vaders dementie en Alzheimer Nederland

Steun

In het begin leek de ziekte langzaam te verlopen. We dachten toen nog: "Oké, dit is te overzien. Maar de afgelopen paar maanden is het proces aanzienlijk versneld. Het is heel ingrijpend om je vader zo te zien aftakelen; dat had ik graag anders gezien."

Maar de ziekte onherroepelijk. De actieve, levenslustige vader die hij ooit was, zal hij nooit meer terugzien, en dat levende verlies doet pijn. Ze zijn daarom dankbaar voor de hulp die ze ontvangen. "Alzheimer Nederland biedt veel steun met hun trefpunten en informatie, en ze zetten zich in voor onderzoek naar een medicijn."

Ze putten ook veel geluk uit de steun van de vriendengroep van zijn vader. "Veel vrienden zoeken hem op en ondernemen wekelijks iets met hem. Dat helpt mijn moeder enorm, en daar zijn we heel dankbaar voor." Eens per week padelt hij met hen, en vaak gaat hij eropuit om te fietsen en ergens een kop koffie te drinken.