Verknocht aan de brievenbus: José (66) stuurt haar kaarten de hele wereld over

Iedere keer als José ziet dat er een kaart voor haar onderweg is wordt ze nieuwsgierig. "Zetten ze er iets leuks, ontroerends of moois op?” Ze pakt een kaartje van de stapel met een paard op de voorkant. “Deze is van Simon, uit Amerika.” Op de achterkant staat een Haiku geschreven, iets over de tijd die vertraagt als je een kaart ontvangt. “Als ik dat dan lees denk ik: och Simon, wat lief.”

Momenteel heeft José even een postcrossing-pauze, maar vanaf het najaar wil ze weer om de week een kaart versturen. "In de koude dagen is het leuk om iets te sturen en te ontvangen, en dan kom ik toch even buiten."