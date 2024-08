Vallende sterren én het noorderlicht: veel bekijks bij sterrenwacht Orion

De afgelopen nachten waren er ook al vallende sterren boven Nederland te zien, maar vannacht was het hoogtepunt van de Perseïden-meteorenstorm. Deze jaarlijks terugkerende meteorenzwerm bestaat uit stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde de zwerm passeert, verbranden er deeltjes in de atmosfeer.

Zo'n 250 belangstellenden waren afgekomen op de kijkavond bij het Streekbospaviljoen om het indrukwekkende fenomeen te bewonderen. "Je moet die vallende sterren eigenlijk met je blote ogen waarnemen", tipt Jan Ruers, bestuurslid van Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. "Geduld hebben en genieten zijn de toverwoorden."

Een wens doen

Kinderen die op de avond zijn afgekomen zijn onder de indruk van het schouwspel. De 5-jarige Ivan en zijn zusje Jo-anne (8) kijken hun ogen uit. "Ik vind het hier ontzettend leuk. Ik lees graag en weet daarom veel over de maan. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Beerdiertjes kunnen overleven in de ruimte en dat het op Mars ontzettend koud is. Ik heb alleen nog geen vallende ster gezien", zegt Jo-Anne.

De Italiaanse Alexa - die met haar Nederlandse vriend op het balkon staat - heeft al wel geluk gehad. "Wij Italianen zijn heel bijgelovig. Je mag een wens doen als je een vallende ster ziet. En ik zag er eentje, dus dat heb ik ook gedaan", vertelt ze. Wat haar wens is, kan ze niet vertellen. Alexa glimlacht: "Als je je wens verklapt, komt hij niet uit."