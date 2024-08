Wormerveerders zijn camperaars die lang op terrein staan beu en overhandigen brief

Naast 'een grote berg met afval', hebben de bewoners ook veel last van geluidsoverlast. "Mensen hebben honden die ontzettend blaffen", legt Houwing uit. Ook ziet hij 'campinggedrag': "Er wordt toch wat heen en weer geschreeuwd over de parkeerplaats."

Brief voor de campereigenaren

Genoeg reden voor de buurtbewoners om de campereigenaren te attenderen op de regels van het terrein. Raymond Allard krijgt zo'n brief met regels overhandigd. Hij staat nu zo'n 2,5 maand op het terrein.

Hij heeft zijn huis verkocht en reist nu al twee jaar samen met zijn vrouw rond in de camper door Europa. Hij is blij met de plek waar hij nu staat. Allard: "Dat bevalt zeker. Ondanks dat het geen heel mooie camperplaats is, is dit een plek waar dicht bij de Zaanbocht ons prima kunnen vermaken."

'De regels zijn niet duidelijk'

Ze komen hier vaker. Hij is het niet eens met de buurtbewoners dat ze overlast bezorgen. Ook is hij het oneens met de buurtbewoner over de tijd dat een camper mag staan op het terrein. "Bij deze plek staat er niet dat je hier niet lang mag staan, dus de regels zijn niet duidelijk", licht Allard toe.

"Misschien is het af en toe wel fair om iemand anders een kans te bieden om hier te staan", benadrukt buurtbewoner Houwing. Doordat het terrein vol is wijken andere campereigenaren uit naar 'gewone parkeerplaatsen'. Het bord op het terrein onderstreept de woorden van Houwing. Er staat: 'Blijf niet te lang, gun andere ook een plek', maar er wordt niet gehandhaafd.

