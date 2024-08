Zwembad Dirkshorn kan door wat extra handjes tóch nog paar weekenden open

Al sinds begin juni was zwembad de Veersloot dicht. Exploitant Sportfondsen Schagen kon geen personeel vinden die het buitenzwembad wilde runnen. Ze zocht personeel die bevoegd is, dus EHBO en BHV heeft, voor de dagelijkse leiding en toezicht tijdens de openingstijden.

"We hebben allerlei wervingsacties gedaan, maar in deze tijd met arbeidskrapte is dat best wel lastig", vertelde Robin Geritan, manager van Sportfondsen Schagen, eerder aan NH. Het personeel werd echter niet gevonden. En dus bleef het bad, ondanks de zomerse hitte, dicht.

Uit de brand

Tot nu. "Door alle publiciteit zijn wij in contact gekomen met een aantal mensen die ons graag uit de brand zouden willen helpen", jubelt de exploitant. "We zijn dan ook heel blij dat we kunnen melden dat De Veersloot vanaf vrijdag 16 augustus voor drie weekenden heropend kan worden."

Het bad is vanaf komend weekend drie weken op rij van vrijdag tot en met zondag geopend. Hij is open van 10.00 tot 17.00 uur; het eerste uur alleen voor het banenzwemmen.