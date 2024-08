Noodkreet van Dirk (88) die inbrekers met koevoet verjoeg: "Niemand komt mij helpen!"

Nasleep

Dirk - tot voor kort een type 'voor de duvel niet bang' - ligt nu 's nachts te piekeren in bed. "Ik word midden in de nacht wakker en schrik op van ieder geluid. Dan ga ik er vaak toch even uit en dat is slopend. Overdag doezel ik continu weg. Een uitje snijden, is me al teveel."

Na het incident is hij vier kilo afgevallen en hij verkeert in slechte fysieke toestand. "Ik was herstellende van een gebroken rug, maar nu is de pijn terug en gezakt naar mijn bekken."