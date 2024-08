Pride Walk in Hoorn: "Een kleurrijk feestje met een serieuze onderliggende boodschap"

"Kijk maar om je heen, het is een kleurrijke bedoening", vertelt wethouder Axel Boomgaars bij de start van de Pride Walk. Normaal gesproken 'strak in pak' bij zijn werkzaamheden, maar nu is de Hoornse wethouder gekleed in een fleurige tutu. "Dit is net even iets anders", zegt hij met een knipoog. "Maar als er één boodschap vandaag is, is dat het niet uit hoeft te maken wie je bent, waar je verliefd op wordt, hoe je eruitziet en dat iedereen er mag zijn."